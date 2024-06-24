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Албания — Испания: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024

Албания — Испания: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Албания – Испания на Евро-2024.

Ставка: Испания забьёт 2 или 3 гола за 1.95.

«В Дюссельдорфе лидер группы B, уже обеспечив себе выход в плей-офф с первого места, сборная Испании сыграет со сборной Албании. Албанцы уже герои — набрали одно очко, были близки к тому, чтобы набрать даже больше, если бы удачнее сыграли с хорватами. Они вели в счёте долгое время, но вот спаслись только в самой концовке.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испания наверняка сделает какие-то корректировки по составу: де ла Фуэнте даст кому-то отдохнуть из своих лидеров. Но албанцам, чтобы рассчитывать выйти из группы, надо Испанию обыгрывать. Поверить в это можно, но в реальности, я думаю, шансов у сборной Албании немного, как бы ни была интересна эта команда Сильвиньо и как бы интересно ни выглядели некоторые футболисты албанской сборной. Испания, конечно, сильнее. Испанцы, каким бы составом ни вышли, всё равно должны побеждать и статус фаворита, статус лидера этой группы должны подтверждать.

Да, Испания может не проиграть, сыграв вничью, но вряд ли кто-то это поймёт. Ничья для Албании – это просто как бонус может быть в этой встрече, с двумя очками из группы они, конечно, не выйдут.

Я думаю, что у Испании, кто бы ни вышел в стартовом составе, есть футболисты, которые могут взять игру на себя, есть футболисты, которые хотят себя проявить. Это тот же Хоселу: он ещё пока ни разу не сыграл. Я думаю, что минимум два мяча Испания забьёт, но, скорее всего, не больше трёх. Зачем всё расстреливать на групповой стадии?
Поэтому мой прогноз на этот матч – «Испания забьёт 2 или 3 гола» за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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