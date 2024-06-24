Албания — Испания: прогноз Егора Титова на матч Евро-2024 в Дюссельдорфе

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Албания – Испания на Евро-2024.

Ставка: победа Испании и ТБ 2.5 за 2.15.

«Испанцы спокойно все свои вопросы решили после двух матчей, ещё ни одного мяча не пропустили. Уверенно выглядит команда, но посмотрим, что она покажет в плей-офф. Изменения наверняка будут в составе. Там своего шанса на скамейке ждут тоже большие мастера. Но это не скажется на результате, я в этом уверен.

Албанцев спасает только победа. И пусть они выглядят неплохо на этом турнире, забили в обоих матчах, не проиграли хорватам, но против Испании им ловить нечего. Разница в классе просто громадная. Испанцы заберут мяч и будут вскрывать албанскую защиту, а она далеко не самая надёжная. Если же албанцы рискнут и пойдут вперёд в каких-то моментах, то это только упростит задачу испанской сборной. Несколько быстрых передач, и испанские нападающие выбегают на свободное пространство.

Ставлю на победу Испании и тотал больше 2.5. Резервисты испанские будут гореть желанием показать себя, чтобы побороться за место в стартовом составе», — приводит слова Титова «РБ Спорт».