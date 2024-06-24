Албания — Испания: ставка Эльвина Керимова на игру 3-го тура Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Албания — Испания.

Ставка: победа Испании и ТБ 1.5 за 1.70.

«Албания и Испания встретятся в 3-м туре Евро-2024. Испанцы обеспечили себе выход из группы с первого места досрочно. Во 2-м туре Испания очень легко обыграла сборную Италии, не дали ей ни единого шанса, не позволили итальянцам создать ни одного момента, контролируя полностью игру и контролируя соперника. Команда де ла Фуэнте в очередной раз показала свою гибкость. Мы увидели, как она может быть хороша с мячом, может быть хороша в быстрых атаках, на пространстве, в контратаках. Мы увидели, что у этой Испании очень скоростные фланги снова — Уильямс, Ямаль. Они здорово открываются за спинами защитников.

Испания лучшими качествами своих игроков пользуется, и нужно похвалить, я думаю, тренера, потому что он пока по крайней мере раскрывает потенциал своего состава. Руис показывает очень стабильный высокий уровень в двух матчах. И, в общем, Испания — одна из лучших команд чемпионата.

Албания в этой же группе, она соперник Испании в 3-м туре. Сборная имеет шансы на проход в плей-офф. Но для этого нужно стараться обыгрывать албанцам в 3-м туре Испанию и смотреть ещё на то, какими будут расклады в другом матче группы. Также важно будет, что там вообще в других группах, если речь пойдёт о выходе с третьего места. Хотя, если Албания выиграет, наберёт четыре очка, то, в общем, шансы будут хорошими.

Да, Албания во 2-м туре сыграла вничью с Хорватией, отыгралась и, в общем, выдержала давление во втором тайме. В первом тайме Албания была острее в атаке и очень хорошо пользовалась быстрыми выходами из обороны, не давала Хорватии ничего создать у своих ворот. Во втором тайме, повторюсь, был отрезок с давлением двадцатиминутный у Хорватии. И в рамках этого отрезка Хорватия игру перевернула. Но в концовке албанцы спаслись, сыграли вничью.

Теперь им нужно обыгрывать Испанию, но я думаю, что, честно говоря, шансов у команды Силвиньо очень мало. Несмотря на то что у испанцев турнирной мотивации нет, а де ла Фуэнте может ротировать состав, там всё равно есть классные игроки, которые могут выйти в старте, которые в предыдущих матчах с первых минут не выходили. Они будут мотивированы, потому что в конкурентной борьбе, естественно, захотят себя проявить. Ну и в принципе, Испания, какой бы ни была ротация, спокойно должна обыгрывать Албанию.

Учитывая то, как играет Испания, я бы предложил очевидную ставку на этот матч — «победа Испании и общий тотал голов больше 1.5» с коэффициентом 1.70», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».