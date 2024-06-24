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Албания — Испания: ставка Игоря Семшова на игру Евро-2024

Албания — Испания: ставка Игоря Семшова на игру Евро-2024
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Албания — Испания.

Ставка: победа Испании с форой (-1) за 1.70.

«Сборная Албании просто наслаждается жизнью на Евро. Сначала команда Сильвиньо дала бой Италии (1:2), а затем свела вничью встречу с Хорватией (2:2). Причём сделали это албанцы на 95-й минуте. А сравнял счёт Клаус Гясула, который двадцатью минутами ранее поразил свои ворота. А ещё Албании опять удался быстрый гол. Казим Лячи отличился уже на 11-й минуте. И более часа Албания была впереди.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испания же после двух побед уже гарантировала себе выход в 1/8 финала. Естественно, что туда подопечные Луиса де ла Фуэнте собираются войти через парадный вход. Хорватии обыграна 3:0, Италия 1:0. Так что Албанию тоже ждёт поражение. Не крупное, но Испания выиграет с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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