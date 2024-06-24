Албания — Испания: прогноз Романа Гутцайта на игру группы B Евро-2024

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Албания — Испания.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Сборная Испании уже гарантировала себе не просто выход в плей-офф чемпионата Европы, она даже гарантировала себе первую строчку в своей группе после двух побед над Хорватией и Италией. Испания обыграла самых сильных соперников в группе, и в 3-м туре она будет играть против команды Албании. Подобный турнирный расклад, естественно, позволяет главному тренеру испанской сборной Луису де ла Фуэнте использовать тот состав, который не играл в первых двух матчах. Я абсолютно уверен, что ротация у сборной Испании будет просто максимальной в этой встрече.

Что это значит? Это значит, что на поле выйдут свежие футболисты, которые будут хотеть себя проявить. Но это будет не сыгранный и не максимально мотивированный состав испанской сборной. Я уверен, что исполнительского мастерства тем игрокам, которые выйдут на поле, хватит для того, чтобы создать моменты и забить как минимум один мяч в ворота сборной Албании.

Теперь смотрим на соперника испанцев. Команде Албании нужна победа для того, чтобы, по сути, гарантировать себе попадание в плей-офф чемпионата Европы, что, безусловно, станет невероятным достижением этого состава албанской сборной. Албанцы уже переписали историю. Они стали командой, которая забила самый быстрый гол за всё время существования чемпионатов Европы. Мяч на 22-й секунде, забитый в ворота сборной Италии, действительно оказался историческим. И албанцы мне особенно понравились в матче с Хорватией, где они смогли забить два мяча и сыграть вничью.

Албания уже доказала, что это конкурентоспособная команда, которая забила и итальянцам, и два мяча хорватам. Поэтому думаю, что в матче со вторым составом сборной Испании Албания тоже имеет шанс на гол. Мой прогноз на эту встречу — обе команды забьют», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».