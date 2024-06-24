Албания — Испания: ставка Александра Мостового на матч группового турнира Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Албания — Испания.

Ставка: победа Испании и ТБ 2.5 за 2.17.

«Албания и Испания встретятся в рамках 3-го тура чемпионата Европы в Германии. Конечно, албанцы на этом турнире удивили, уже сыграли так, как мало кто ожидал. Но сейчас я не думаю, что команда наберёт очки в противостоянии с испанцами.

Албания ещё имеет шанс на выход в плей-офф, идёт на третьем месте и может выйти из группы. Правда, всё будет зависеть от результатов в 3-м туре. Но, если учитывать то, как выступает команда, какие-никакие шансы она имеет. В 1-м туре подопечные Силвиньо чуть не сотворили сенсацию, почти отобрав очки у Италии. Очень быстро они забили, правда, так же быстро и пропустили потом. В конце были шансы у коллектива, но итог – 1:2.

А вот уже Хорватия не смогла справиться с Албанией – 2:2. Да, второй гол команда Силвиньо забила на последних минутах, спаслась от поражения. Но всё равно она показала определённый уровень и стремление цепляться за очки.

Испания показала, что готова бороться не только за выход в плей-офф, но и за финал. Очень хорошие выступления у команды – уверенные и доминирующие победы над Хорватией и Италией. Да, счёт в матчах был разный, хорваты не сумели выдержать натиск «Красной фурии» — 0:3. Итальянцы лучше оборонялись и свои моменты имели, проиграв всего 0:1 в итоге.

Команда де ла Фуэнте могла бы сейчас сыграть вполсилы, выпустить на поле резервистов. На самом деле, такой сценарий возможен. Албания при таком раскладе может даже снова очко получить. Однако я в такое развитие событий не верю. Испания поймала кураж – даже неосновной состав сейчас способен обыграть Албанию», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».