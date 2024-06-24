Албания — Испания: ставка Романа Павлюченко на игру группы B чемпионата Европы — 2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Албания — Испания.

Ставка: победа Испании с форой (-1) за 1.70.

«Албания сыграет с Испанией в заключительном туре группового этапа Евро. Да, тут всё кажется очевидным. Не думаю, что албанцы сумеют справиться с претендентом на победу во всём турнире.

Испания уверенно пока выступает на этом чемпионате Европы. Команда в 1-м туре разгромила Хорватию со счётом 3:0. Сделала это она в доминирующей манере, хорваты почти ничем ответить не могли. После этого был не самый богатый на голы матч с Италией. Но и там соперник «Красной фурии» играл вторым номером, в основном оборонялся. Подопечные де ла Фуэнте снова давили, имели много моментов. С флангов обостряли Ямаль и Уильямс. Последний был по итогу признан игроком встречи. Мог бы счёт быть и крупнее, а не 1:0. Но три очка коллектив набрал, а это главное.

Албания на этом Евро пока оставляет очень хорошие впечатления. В 1-м туре она провела неплохую игру с Италией, имела шансы на ничью, забила самый быстрый гол в истории Евро. Во 2-м туре подопечные Силвиньо выдали ещё более удачный матч, сумели набрать очко в противостоянии с Хорватией. Да, класс соперника был выше, чем он и воспользовался, почти выиграв 2:1. Но на последних минутах албанцы успели сравнять. Очень хороший перформанс выдал коллектив.

Да, Албания уже показала характер на этом Евро. Есть у неё даже и шансы на попадание в плей-офф. Больших надежд на команду возлагать всё же не стоит, особенно учитывая 3-й тур. Сейчас в соперниках у подопечных Силвиньо Испания, которая даже вторым составом способна переиграть их. Думаю, это и произойдёт.

Мой выбор тут – победа Испании с форой (-1) с котировкой 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».