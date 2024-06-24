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Албания — Испания: прогноз Семёна Зигаева на матч Евро-2024 24 июня

Албания — Испания: прогноз Семёна Зигаева на матч Евро-2024 24 июня
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Албания — Испания.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Албанцы всё ещё могут выйти из «группы смерти», но для этого им необходимо совершить чудо. Сейчас в их активе одно очко, добытое в невероятном по накалу матче с Хорватией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испанцы играли с Италией и на протяжении всей игры оказывали на них серьёзное давление. Статистика ударов: 20:4. Удивительно, что при таком количестве созданных моментов забить удалось лишь однажды. Калафьори не разобрался в своей штрафной и закинул мяч в свои ворота. Испания первой из всех заняла первое место в своей группе, так что последний тур для них — простая формальность. Испания может выдохнуть и спокойно готовиться к 1/8 финала, Албании же надо выложиться на 100%, ведь только победа гарантирует им место в плей-офф.

Испания, скорее всего, даст, своим лидерам отдохнуть, так что шансы у Албании будут. При таком раскладе самой логичной ставкой будет «обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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