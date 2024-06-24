Хорватия — Италия: прогноз Константина Генича на игру группы B Евро-2024 24 июня

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Италия.

Ставка: первый гол — Италия за 2.12.

«Обсудим решающий матч в группе B, где встретятся команды, которые отлично знают друг друга. Хорватия всё же нашла лужу и села в неё, пропустив в концовке матча с Албанией. Я уже не говорю об игре с Испанией.

У Италии в игре с испанцами как-то быстро растворились шик и лоск, которые были видны в матче с Албанией, но это и понятно, так как команда молодая и развивающаяся. Во главе с тренером, который во главу угла ставит не результат, а содержание игры. С этим у итальянцев были большие проблемы в матче с Испанией. Тем не менее я бы не критиковал итальянцев за матч с Испанией. Да, не пошло, не получилось, но, может быть, и будут какие-то изменения в составе.

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Хорватия, как и в начале матча с Испанией, так и первый тайм с Албанией провела плохо, и также могут быть какие-то ротации. Самой возрастной сборной на чемпионате Европы очень сложно сыграть на одном уровне три матча за восемь дней.

Думаю, что итальянцы с учётом возраста и тактических мыслей Спаллетти должны начать агрессивно. Жду агрессивное и наглое начало от Италии, как это сделала Албания в матче с Хорватией. Хорватия — команда опытная и вряд ли будет рваться вперёд, учитывая основной состав. Мой прогноз — первый гол забьёт Италия», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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