Хорватия — Италия: прогноз Егора Титова на игру 3-го тура чемпионата Европы по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Хорватия – Италия на Евро-2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Итальянцев в этой встрече вполне устроит ничья. Выше второго места им уже не забраться. Будут играть спокойно, скорее всего, отдадут мяч. Хорватам необходимо выигрывать. Они и в прошлых матчах подолгу владели мячом, сейчас точно ситуация не изменится. Но их владение обычно достаточно безобидное, остроты команде Далича очень не хватает. В центре поля Модричу уже тяжело всем руководить, а Брозович и Ковачич как-то не очень и помогают. Есть вопросы и ко многим другим футболистам, как будто вся команда вялая, физически не на нужном уровне.

Регистрируйся в «Мелбет» и получи бонус до 15 000 рублей!

Я поставлю здесь на «тотал меньше 2.5». Италия может поймать свой шанс в контратаке и совсем уж закрыться. Эта Хорватия её точно не вскроет. Не знаю, откуда в этом матче взяться большому количеству мячей. Будет больше тактики, позиционной борьбы. Хорватия, к сожалению, на этом турнире предстала не той сборной, которая брала медали на последних двух чемпионатах мира. А Италия также выглядит иначе, чем на прошлом Евро, который стал для неё победным. Она ставит на организацию и грамотные действия в защите», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Реклама. Рекламодатель ООО «МЕЛОФОН».