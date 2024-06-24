Хорватия — Италия: ставка Эльвина Керимова на игру группового турнира Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Италия.

Ставка: Италия не проиграет и ТБ 1.5 за 1.74.

«Хорватия и Италия встретятся в 3-м туре Евро. В этом матче будет всё решаться. Хорватии необходима победа для выхода в плей-офф. Она пока проваливает турнир, во 2-м туре не смогла обыграть Албанию, и, в общем, мы убедились в очередной раз в проблемах сборной. Это медленная команда, которая испытывает проблемы в созидании, при этом продолжает играть в своём стиле, как правило, больше соперника держит мяч. Но с продвижением в финальную треть в штрафную соперника есть трудности у хорватов.

С Албанией, казалось бы, игру перевернули во втором тайме после бездарного первого. Но в концовке победный счёт всё-таки не удержали, и теперь Хорватия вынуждена обыгрывать Италию. Многие после матча с Албанией ругали Модрича, ветеранов сборной. Это, к сожалению, ожидаемо. Как только пропадает результат, естественно, всплывает тема затянувшегося, вернее, так и не состоявшегося процесса смены поколений сборной Хорватии. С другой стороны, тоже можно Далича понять. Страна маленькая, с маленьким населением, и где найти игроков уровня Модрича и Брозовича. Поэтому приходится рассчитывать на возрастных игроков.

Италия разочаровала во 2-м туре. В матче с Испанией она показала очень слабый футбол. Я, честно говоря, давно такую Италию не видел. Понятно, что нужно учитывать уровень соперника. Понятно, что играли с Испанией, с топ-сборной. Но это было очень слабо, два удара Италия за матч нанесла. Ну, в общем, абсолютно по делу поражение.

По ходу матча Спаллетти так и не нашёл вариантов для того, чтобы изменить игру, чтобы она не выглядела такой безнадёжной. В итоге поражение абсолютно по делу, и, честно говоря, даже вопрос не в том, что Италия Испании проиграла, а то, как она проиграла. Вот это вызывает больше всего вопросов.

Италию в матче с Хорватией устроит ничья, и такой расклад вполне выглядит реалистичным. Я думаю, что проблем игровых системных у Хорватии больше, чем у Италии. Поэтому в этом матче я бы взял ставку Италия не проиграет и общий тотал голов больше 1.5», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».