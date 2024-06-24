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Хорватия — Италия: ставка Александра Мостового на встречу Евро-2024

Хорватия — Италия: ставка Александра Мостового на встречу Евро-2024
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Хорватия — Италия.

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Хорватия и Италия сразятся в важнейшем для себя матче третьего тура Евро-2024. Обеим командам необходимы очки, чтобы иметь шанс на выход в плей-офф. В этом аспекте у хорватов ситуация критичнее.

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Хорваты совсем плохо играют. Оказались они слабее всех в группе B. Даже Албания выступила в двух турах лучше, внушала больше оптимизма. Конечно, видно, что команда Далича старая, не способна она на равных конкурировать с молодыми соперниками, бегущими вперед. Особенно это было заметно в матче с Испанией (0:3). Ну а с албанцами «шашечным» не хватило концентрации на все 90 минут – обидный пропущенный гол в добавленное время и 2:2 по итогу.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Италия оставляет пока от своей игры чуть лучше впечатления. Да, испанцам она тоже проиграла. Но это было не настолько плохо – 0:1. Хотя схожие черты и в этой игры были – малое владение мячом, небольшое количество голевых моментов, слабая реализация. Доннарумма, конечно, спасал команду как мог.

А вот в игре с Албанией виден был статус «лазурной армии». Да, пропустила она быстрый гол, но после этого играла спокойно и уверенно. Почти не давали свободы сопернику итальянцы и были награждены тремя очками за это – 2:1.

Если сравнивать общие впечатления от их выступлений, то больше симпатий вызывает команда Спаллетти. С другой стороны, ситуация в группе у нее не такая нервная – ей и одного очка хватит. Для Хорватии же это матч жизни. Их устроит только победа.

Учитывая это, а также разные выступления команд в двух турах, поставлю тут на ничью, а точнее, на счет 1:1. Думаю, мы увидим сумбурный матч, инициатива будет переходить от одного коллектива к другому, но и много рисковать они не станут», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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