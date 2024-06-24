Хорватия — Италия: ставка Игоря Семшова на игру группы B Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Хорватия – Италия.

Ставка: ничья за 3.40.

«Сборная Хорватии уверенно становится одним из главных разочарований чемпионата Европы. После поражения от Испании (0:3) подопечные Златко Далича не сумели переиграть Албанию (2:2). Да, хорваты завелись на пару минут во втором тайме, когда забили два мяча усилиями Андрея Крамарича и автогола. Но удержать победу один из грандов европейского футбола не смог. Теперь им надо непременно побеждать Италию.

Между тем подопечные Лучано Спаллетти после поражения от Испании во 2-м туре (0:1) сами находятся в опасной близости от вылета с Евро. При этом по игре итальянцы выглядят всё же несколько предпочтительнее, чем хорваты. Да и ничья по большому счёту «Скуадра адзурра» тоже устроит. На этот результат Италия и сыграет.

Сборные Хорватии и Италии сыграют вничью. Возможно, обойдясь без голов», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».