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Хорватия — Италия: прогноз Виктора Гусева на матч Евро-2024 в Лейпциге

Хорватия — Италия: прогноз Виктора Гусева на матч Евро-2024 в Лейпциге
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Италия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.97.

«Таблица чемпионата Европы постепенно заполняется в своей групповой части. Скоро уже узнаем всех участников плей-офф. Однако пока впереди матчи последнего тура. Хорватия сыграет против Италии, а в параллельном поединке испанцы сразятся с албанцами.

Обе команды играли на предыдущих этапах с Албанией. Хорваты разошлись с ними миром (2:2), а итальянцы победили — 2:1. Обе команды проиграли Испании и не сумели ей забить. Пока в группе лидирует Испания, набравшая шесть очков. Италия идёт второй с тремя баллами. Далее с одним очком следуют Албания и Хорватия. Понятно, что ничья вполне устраивает итальянцев. Даже если албанцы вдруг выиграют у испанцев, у Италии всё равно преимущество личных встреч. Мы прекрасно знаем о способностях итальянцев играть на ничью.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хорватии нужна только победа, но как её вообще одержать? Хорватия сейчас совсем не та. Дело в том, что уходит золотое поколение. Модрич уже не тот, Ковачич пытается быть лидером. Потеряли из-за травмы Влашича, который так и не вышел на поле на Евро. Поэтому в штабе на лавке хорватов Чорлука, Олич, Манджукич. Люди на лавке сильнее тех, кто на поле.

Статистика личных встреч на стороне хорватов: у них три победы против одной у итальянцев при пяти ничейных исходах. У Хорватии отличный вратарь, которого мы много хвалили. Однако «шашечные» пропустили на турнире уже пять мячей. Коэффициент на тотал больше 2.5 такой же, как на тотал меньше 2.5. Поэтому можно предположить равный характер игры. Если Италия встанет в оборону, то может не забить сама и не дать сделать это сопернику.

С Испанией итальянцы нанесли только четыре удара по воротам соперника. Мы пока не увидели огневую мощь сборной Италии. У хорватов было на день больше отдыха. Это важно. У Хорватии остались воля и характер. Но я склоняюсь к тому, что мячей в этой встрече будет мало», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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