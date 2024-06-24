Хорватия — Италия: прогноз Романа Гутцайта на игру Евро-2024 в Лейпциге 24 июня

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Италия.

Ставка: второй тайм больше первого за 2.07.

«Хорватия и Италия ещё не решили главную задачу по выходу в плей-офф этого чемпионата Европы. В этой группе всех уже опережает Испания, которая одержала две победы в двух матчах. Поэтому Хорватия и Италия в игре друг с другом решают, кто же наверняка попадает в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Итальянцы, если суммировать впечатления от двух проведённых матчей, смотрятся всё-таки интереснее, чем хорваты. У них есть победа над Албанией, у них есть три очка. Да, игра против команды Испании, конечно, оставила печальное впечатление от итальянской сборной. Но в матче с Хорватией, конечно, итальянцы должны показать намного более содержательный футбол, создать больше моментов и, в конце концов, просто чаще попадать в ворота.

С другой стороны, Хорватия, которая уже успела крупно проиграть Испании, потом потеряла очки в матче с Албанией, Хорватия будет обязана играть на победу. Если мы будем учитывать именно это обстоятельство, то становится понятно, что для хорватов решающим, скорее всего, станет именно второй тайм этой встречи. Продержаться или так относительно спокойно провести первый тайм с Италией и прибавить во втором, для того чтобы в концовке добиться победы, – это вполне может быть план команды Далича.

Мне кажется, что в этой встрече именно вторая половина игры окажется результативнее первой, потому что это 3-й тур и кому-то точно нужно будет раскрываться. И тот, кто будет раскрываться, на самом деле окажется даже в более уязвимом положении. Поэтому я предполагаю, что второй тайм будет больше первого», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».