Хорватия — Италия: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата Европы по футболу

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Италия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.97.

«Интереснейший матч с точки зрения интриги за выход из группы. Хорватия так и не смогла одержать ни одной победы в первых двух матчах. Катастрофическое поражение от Испании и невразумительная ничья с Албанией. Цельной игры команда пока не показывает, а для того, чтобы выйти в плей-офф, просто необходимо побеждать действующих чемпионов Европы — Италию.

У итальянцев дела обстоят немного лучше, победа над Албанией принесла им три очка, которые на данный момент позволяют им располагаться на второй строчке. Игру с Испанией удачной назвать не получится, минимум созданных моментов у чужих ворот и регулярная опасность у своих. То, что в итоге случилось поражение лишь с минимальным счётом, — большая заслуга Доннаруммы. Он играл здорово и нейтрализовал несколько опаснейших выпадов сборной Испании.

Скорее всего, даже ничьей с Хорватией будет достаточно для выхода из группы, команде Далича непременно нужна победа. Скорее всего, сильно результативной игра не получится, слишком многое стоит на кону, предлагаю ставку: тотал меньше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».