ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Хорватия — Италия: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата Европы по футболу

Хорватия — Италия: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата Европы по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Италия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.97.

«Интереснейший матч с точки зрения интриги за выход из группы. Хорватия так и не смогла одержать ни одной победы в первых двух матчах. Катастрофическое поражение от Испании и невразумительная ничья с Албанией. Цельной игры команда пока не показывает, а для того, чтобы выйти в плей-офф, просто необходимо побеждать действующих чемпионов Европы — Италию.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У итальянцев дела обстоят немного лучше, победа над Албанией принесла им три очка, которые на данный момент позволяют им располагаться на второй строчке. Игру с Испанией удачной назвать не получится, минимум созданных моментов у чужих ворот и регулярная опасность у своих. То, что в итоге случилось поражение лишь с минимальным счётом, — большая заслуга Доннаруммы. Он играл здорово и нейтрализовал несколько опаснейших выпадов сборной Испании.

Скорее всего, даже ничьей с Хорватией будет достаточно для выхода из группы, команде Далича непременно нужна победа. Скорее всего, сильно результативной игра не получится, слишком многое стоит на кону, предлагаю ставку: тотал меньше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Хорватия — Италия. Доннарумма вспомнил Евро-2020
Хорватия — Италия. Доннарумма вспомнил Евро-2020
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android