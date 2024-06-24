Хорватия — Италия: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2024 24 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Италия.

Ставка: победа Италии за 2.40.

«Матч Хорватии и Италии во многом определит, кто выйдет из группы B в плей-офф, ответит на вопрос, завершится ли так рано Евро для «шашечных» или нет. Учитывая первые встречи на турнире, я действительно не так сильно верю в успех хорватов.

Пока Хорватия совсем не впечатляет. Конечно, ожидания от команды были совсем другими. Сказался на игре коллектива высокий средний возраст, явно не хватает активности, остроты. Мы увидели это и в 1-м туре, в игре с Испанией. Соперник много создавал, давил почти всё время. Подопечные Далича же равный бой противнику дать не смогли, уступив 0:3 по итогу.

Затем все ждали победы команды в матче с Албанией, но и тут «шашечных» ждала неудача. Нельзя сказать, что ничья – совершенно заслуженный результат для них. Всё-таки до последних минут команда Далича вела 2:1. Но всё равно, если ты топовый коллектив, рассчитывающий на выход в плей-офф, так играть нельзя. Та же Италия это показала в своей игре с албанцами.

А вот Италия совсем другие результаты показала. Сперва, как я сказал выше, она справилась с Албанией. Более расслабленный футбол демонстрировала команда, после того как быстро отыгралась с 0:1. Не без ошибок, конечно, подопечные Спаллетти играли, могли и второй мяч пропустить. Но оборона во главе с Доннаруммой не позволила команде потерять очки.

Собственно, Доннарумма и стал одним из героев Италии во 2-м туре Евро с Испанией. Впрочем, даже его многочисленные сейвы не спасли «лазурную армию» от неудачи. Испанцы перебегали соперника, не давали ему времени расслабиться. Вторым номером играла Италия и уступила 0:1 по итогу.

Можно сказать, что соперники выступают в схожем стиле, тяготеют к спокойному футболу, к владению мячом с невысокой результативностью. Но сейчас оба коллектива так играть уже не смогут. Италия всё равно сильнее Хорватии на данный момент. Да, хорватам очки жизненно необходимы, чтобы хотя бы за третью строчку, а возможно, и за вторую побороться. Но особенно после матча с Албанией моя вера в «шашечных» сильно упала. Италия сильнее, она достойна попасть в плей-офф», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».