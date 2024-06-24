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Хорватия — Италия: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 24 июня

Хорватия — Италия: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 24 июня
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24 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Хорватия — Италия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «лазурной команде»: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 2.47. Успех хорватов оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Смотреть матч Евро-2024 Хорватия — Италия можно будет на канале «Матч!».

Аналитики считают, что матч Хорватия — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хорваты, сыграет коэффициент 1.36. Гол итальянцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Дела сборной Хорватии обстоят максимально скверно. Она уступила Испании (0:3) и на последних минутах потеряла очки с Албанией (2:2). Подопечные Златко Далича рискуют впервые за долгое время не выйти в плей-офф крупного турнира. Невезение?

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во встрече с испанцами «пламенные» упустили ряд возможностей отличиться, а в игре с албанцами они недостаточно хорошо оборонялись и допускали много ошибок. Одна из них, совершённая Лукой Модричем при попытке развить атаку, чуть не привела к поражению. Албанцы убежали четыре в три. Не выручи тогда Доминик Ливакович, игра могла бы развиваться совсем по другому сценарию.

Сборная Италии не показывает футбола экстра-класса, но после назначения Лучано Спаллетти с игрой на результат у неё дела пошли повеселее. «Лазурная команда» одержала волевую победу во встрече с Албанией (2:1) и с минимальной разницей в счёте уступила Испании (0:1).

«Красной фурии» подопечные Спаллетти вполне могли проиграть крупнее. Испанцы были лучше во всех аспектах. У Италии показал уровень и характер разве что Джанлуиджи Доннарумма. Несколько раз он по-настоящему выручил.

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