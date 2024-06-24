Албания — Испания: кто фаворит матча группы B Евро-2024 24 июня

24 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Албания — Испания. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Красной фурии»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.46. Успех албанцев оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Смотреть матч Евро-2024 Албания — Испания можно будет на канале «Оkko Спорт».

Аналитики считают, что матч Албания — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют албанцы, сыграет коэффициент 1.75. Гол испанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Албанцы устроили одну из главных сенсаций, зацепившись за ничью с Хорватией (2:2). Местами они смотрелись намного собраннее. Если бы не потрясающая игра Доминика Ливаковича, «орлы» вообще могли бы выиграть. У них было достаточно моментов.

У сборной Албании есть характер и качество. При далеко не самом звёздном составе она способна показывать приятную глазу игру и удивлять. Силвиньо поставил хороший контратакующий футбол. Опасные прострелы с флангов и разрезающие передачи — всё это у его подопечных есть.

Сборная Испании разгромила Хорватию (3:0) и победила Италию (1:0). По счёту не скажешь, что «Красная фурия» уверенно обыграла «лазурную команду», но на деле она забрала матч в одну калитку. Только чудом не забила больше.

Если бы не Джанлуиджи Доннарумма, итальянцы проиграли бы разгромно. Луис де ла Фуэнте остался доволен выступлением своих подопечных и похвалил их. Тренер вспомнил свои недавние слова, что футболисты сборной никогда не устают играть и побеждать.