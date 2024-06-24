ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Хорватия — Италия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Хорватия — Италия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия – Италия.

Ставка: тотал меньше 9.5 угловых за 1.78.

Материалы по теме
Экспресс на Евро-2024: Испания прёт напролом, у Хорватии всё ещё есть шанс
Экспресс на Евро-2024: Испания прёт напролом, у Хорватии всё ещё есть шанс

«Хорватия – одно из главных разочарований Евро по итогам двух туров. После разгромного поражения от испанцев Модрич с партнёрами не смогли удержать победу с Албанией.

Италия выглядела лучше – ту же Албанию дожала, а испанцам уступила с минимальным счётом. Теперь команду Спаллетти устроит ничья, а у Далича нет вариантов – придётся играть на победу.

Брать основной исход считаю рискованным, многое зависит от первого гола. Нашёл перспективную ставку в статистике – тотал угловых меньше 9.5 за 1.78.

Прошлые встречи в группе однозначно намекают:

Испания – Хорватия, пять угловых;
Италия – Албания, восемь угловых;
Хорватия – Албания, четыре угловых;
Испания – Италия, семь угловых.

Обе команды не склонны к массированным атакам и бесконечным навесам с флангов. Стилистически Хорватия и Италия нацелены на комбинационный футбол в центральной оси – пусть и со своими различиями. Если обойдётся без сюрпризов, много корнеров мы не увидим», — отметил Прокофьев.

Материалы по теме
Последний шанс Хорватии и беззубая Италия. Каким будет матч Евро?
Последний шанс Хорватии и беззубая Италия. Каким будет матч Евро?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android