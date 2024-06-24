Албания — Испания: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Албания – Испания.

Ставка: Албания забьёт за 1.82.

«Испания за два тура группы В одолела Италию с Хорватией и решила все турнирные задачи на данном этапе. Команда Луиса де ла Фуэнте не просто гарантировала себе участие в плей-офф, а вышла в 1/8 финала с первого места.

Смысла выпускать основу нет – лучше избежать травм и дать возможность проявить себя резервистам. Запас у Испании один из сильнейших в Европе, но всё же так Албании будет чуточку проще.

Мне нравится ставка на гол номинальный хозяев – коэффициент 1.82 выглядит привлекательно. Албания может выиграть, скатать результативную ничью и получить условные 1:4, но забивать должна.

Почему? Турнирные расклады обязывают атаковать. У Албании одно очко, и только победа позволяет выйти в плей-офф. Коллектив Силвиньо достойно смотрится впереди – гол с Италией и два мяча с Хорватией.

В предстоящей встрече албанцы не будут играть на нули и отсиживаться в обороне, поэтому шансы на их результативное действие только возрастают. Если испанцы выйдут резервным составом, кэф на выбранную ставку точно просядет», — отметил Прокофьев.