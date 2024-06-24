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Франция — Польша: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

Франция — Польша: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024
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25 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Франция — Польша, группа D. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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Бкмекеры считают сборную Франции безоговорочным фаворитом. Сделать ставку на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32, вероятность переваливает за 75%.

Успех же Польши оценивается коэффициентом 11.00 (около 9% вероятности), а ничья на табло по итогам 90 минут — коэффициентом 5.80 (16% вероятности).

В последний раз команды встречались друг с другом в конце 2022 года, в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Тогда победу со счётом 3:1 одержали французы. Теперь такой счёт оценивается коэффициентом 11.00.

Эксперты в гол поляков не сильно верят и предлагают на него коэффициент 1.85 (54% вероятности). В то же время хотя бы один гол французской команды доступен в линии букмекеров с коэффициентом 1.06. На «обе забьют» дают 2.00.

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