Франция — Польша: букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Евро-2024

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25 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Франция — Польша, группа D. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Букмекеры считают сборную Франции безоговорочным фаворитом. Сделать ставку на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32, вероятность переваливает за 75%.

Успех же Польши оценивается коэффициентом 11.00 (около 9% вероятности), а ничья на табло по итогам 90 минут — коэффициентом 5.80 (16% вероятности).

Если сборная Польши не проиграет, зайдёт коэффициент 3.85 (25%).

В последний раз команды встречались друг с другом в конце 2022 года, в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Тогда победу со счётом 3:1 одержали французы. Теперь такой счёт оценивается коэффициентом 11.00.

Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу сборной Франции. Коэффициент составляет 6.20, то есть около 16% вероятности.

Победа Франции 1:0 идёт за 7.30, на 3:0 в пользу французов выставлен коэффициент 7.70. Заключить пари на 2:1 в пользу Франции можно за 8.70.