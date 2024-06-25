Франция — Польша: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Евро-2024 Франция — Польша.

Ставка: Франция победит и тотал меньше 3.5 гола за 2.18.

Дела у сборной Польши хуже некуда. Во-первых, она уже вылетела с чемпионата Европы, не набрав ни одного очка за два тура. Отставание от идущей третьей сборной Австрии составляет три очка при поражении в очной встрече со счётом 1:3. Группа, конечно, полякам сразу досталась очень крепкая, но всё равно это фиаско. Звёздный Роберт Левандовски в запасе, а команда забила дважды при пяти пропущенных.

Не добавляют оптимизма и околофутбольные происшествия. То берлинская полиция применяет грубую силу к вступившим в конфликт полякам, то польский фанат серьёзно пострадает, упав с трибуны во время одного из матчей Евро. Не забываем, что всё это на фоне досрочной потери шансов на плей-офф. Иными словами — сборной Польши уже не до футбола на этом турнире.

Главный тренер Михал Пробеж, разумеется, пообещал играть со сборной Франции в предстоящем матче сильнейшим составом. Только вот против его подопечных будет мотивация. Дело в том, что французы находятся лишь на второй позиции в турнирной таблице группы D. У сборной Нидерландов в активе тоже четыре очка, но лучше дополнительные показатели, а сборная Австрии уступает всего одно очко.

Может быть и такое, что команда Дидье Дешама займёт третье место. В плей-офф даже так, вероятно, квалифицируется, однако попадёт на какого-нибудь фаворита. Победа же над поляками решит сразу две проблемы — место в топ-2 квартета и уверенность перед 1/8 финала. Так что лучше выиграть. А при таких раскладах имеет смысл ожидать комбинированный исход: тотал меньше 3.5 мяча и победа Франции.