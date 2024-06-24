Хорватия — Италия: прогноз «Чемпионата» на матч 24 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Евро-2024 Хорватия — Италия.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

Не стоит ждать много голов. Во-первых, итальянцы не очень уверенно выглядят в атаке. Вырвать победу у Албании удалось, но против Испании они мало что показали: всего 20 опасных атак за 90 минут и четыре удара по воротам. Скудновато, мягко говоря.

Яркого форварда у Лучано Спаллетти нет. Джанлука Скамакка дважды выходил в старте, но каждый раз был заменён и результативными действиями не отметился. А среди остальных футболистов лидера-голеадора не наблюдается. Тот же Федерико Кьеза, например, хотя и стал лучшим футболистом матча с албанцами, пополнить свою статистику не смог.

Вторая причина, конечно, заложена в хорватах. Предстоящая встреча — последний шанс, чтобы сохранить шансы на плей-офф. И если обыграть «Скуадра адзурра» при такой печальной игре будет очень сложно, то зацепиться за ничью и финишировать третьими всё ещё можно. Только необходимо, чтобы в параллельном матче Албания проиграла Испании, а третьи места из других групп набрали меньше очков.

Вместе с тем после трёх пропущенных мячей от испанцев и двух пропущенных мячей от албанцев подопечные Златко Далича просто вынуждены поменять тактику и строже отыграть в обороне. Если, конечно, хотят сохранить надежду на плей-офф. А при таких раскладах ставка на тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 1.90 выглядит интересно. Что-то вроде 1:1 здесь действительно может быть.