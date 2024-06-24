Колумбия — Парагвай: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Кубка Америки Колумбия — Парагвай.

Ставка: Колумбия победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.11.

Колумбия в преддверии Кубка Америки переживает ренессанс. Провальный отбор на ЧМ-2022 поставил сборную перед простым фактом — нужны реформы. Первым делом «кофейщикам» нашли нового главного тренера. Кандидатура аргентинца Нестора Лоренсо устроила всех.

Лоренсо сразу взялся за обновление состава и пригласил несколько талантливых игроков, которые быстро адаптировались в сборной. Создав сильную команду, Лоренсо сразу отчитался перед работодателями, показав феноменальный результат — в 19 матчах под его управлением ни одного поражения! Кроме того, «кофейщики» отметились рядом громких побед в играх с Испанией (1:0), Бразилией (2:1) и США (5:1). Вполне закономерно, что Колумбия считается фаворитом не только матча, но и турнира.

В составе «кофейщиков» есть знакомые болельщикам РПЛ имена: нападающий «Краснодара» Джон Кордоба и Хорхе Карраскаль из «Динамо». Если форвард считается игроком основы, то шанс представителя московского клуба заявить о себе — выжимать максимум из редких выходов на замену.

Игра Парагвая в последнее время навевает тоску на болельщиков. Даниэль Оскар Гарнеро предпочитает оборонительный стиль, в котором даже форварды отрабатывают в защите, поэтому у них не остаётся сил на создание опасных моментов. Достаточно сказать, что только одна из последних 10 игр парагвайцев с учётом всех соревнований заканчивалась тоталом больше 2.5 мяча.

У «кофейщиков» сбалансированный состав, в котором есть лидеры в каждой из линий. Индивидуальное мастерство колумбийцев заметно превосходит соперника, который сделает акцент на эшелонированную оборону. Таланта Хамеса Родригеса и Джона Кордобы должно хватить для победы, но разгром маловероятен. Мы предлагаем сделать ставку на победу Колумбии и тотал меньше 3.5 за 2.11.