Бразилия — Коста-Рика: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Америки Бразилия — Коста-Рика.

Ставка: победа Бразилии + тотал меньше 3.5 гола за 2.14.

В игре Бразилии есть недочёты. Она потеряла много очков в квалификации на ЧМ-2026 и в целом довольно невзрачна при Доривале Жуниоре. И тем не менее жёлто-зелёные очень сильны. Винисиус, Родриго, Эндрик и другие футболисты сборной могут вытащить на индивидуальном мастерстве.

Сборной Коста-Рики такая опция недоступна. У неё есть молодые перспективные игроки, но они нестабильны и зависимы от условий. Результативный нападающий Манфред Угальде после перехода в московский «Спартак» сильно сбавил.

К проблемам с построением атак добавляется ослабление вратарской позиции Коста-Рики. Раньше опыт и потрясающая игра Кейлора Наваса оказывали услугу национальной команде. Увы, его время ушло, а равноценной замены нет.

Костариканцы выиграли только 6 из 17 последних матчей, включая товарищеские. Также было две ничьих. В пяти из этих игр сборная Коста-Рики пропустила больше трёх мячей, хотя бóльшая часть соперников была невысокого уровня.

Заключить пари на победу бразильцев и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Иногда костариканцы умеют показывать зубы. Недавно они зацепились за ничью с Уругваем (0:0), да и Аргентине они не проиграли разгромно.

Костариканцы являются не самым удобным соперником для бразильцев. Жёлто-зелёные выиграли все три последние очные встречи, но ни одна из них не получилась результативной. Есть предпосылки, что и в этот раз сыграет «низ» по голам.