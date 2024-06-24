Нидерланды — Австрия: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Австрия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение «оранжевым»: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 2.27. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2270 рублей.

Успех сборной Австрии оценён в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Аналитики сомневаются, что матч Нидерланды — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96.

Если забьют футболисты сборной Нидерландов, сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении команды Австрии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.