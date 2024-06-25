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Нидерланды — Австрия: эксперты оценили шансы команд

Нидерланды — Австрия: эксперты оценили шансы команд
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25 июня на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Австрия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение «оранжевым»: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 2.27. Это примерно 45% вероятности.

Успех сборной Австрии оценён в 3.90 (25%). Ставки на ничью принимаются за 3.20 (30%).

Аналитики сомневаются, что матч Нидерланды — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96.

Если забьют футболисты сборной Нидерландов, сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении команды Австрии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.73.

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