Нидерланды — Австрия: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Австрия.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.16.

Класс игроков в нападении у австрийцев очень хороший. Берём связку — Конрад Лаймер, Марко Арнаутович, Марсель Забитцер, добавляем к ней Кристофа Баумгартнера и ряд перспективных молодых игроков, получаем мощный коктейль, способный доставить серьёзные проблемы любому.

С обороной гораздо сложнее. На Евро-2024 не поехал из-за травмы лидер национальной команды Давид Алаба. Во всяком случае как игрок. Ральф Рангник поступил мудро, взяв защитника «Реала» с собой как «неиграющего капитана». Футболист отвечает за атмосферу в раздевалке.

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Пять из восьми последних очных встреч ознаменовались данным исходом. Нидерландцы и австрийцы не восхищают результативностью на Евро-2024, хотя моментов создают много и регулярно.

У обеих сборных просвечиваются слабые места в обороне. Если французы простили нидерландцев, то это не значит, что заряженные конкуренцией на выход в плей-офф австрийцы не забьют со своих моментов. Ральф Рангник умеет эффективно использовать слабые места соперников. Рональда Кумана ждёт испытание.