Эксперты предсказали точный счёт матча Нидерланды — Австрия

25 июня на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Австрия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение «оранжевым»: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 2.27. Это примерно 45% вероятности.

Успех сборной Австрии оценён в 3.90 (25%). Ставки на ничью принимаются за 3.20 (30%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.73.

Наиболее вероятный результат матча — ничья 1:1 (5.70). Победа сборной Нидерландов 1:0 идёт за 7.90.

На точный счёт 2:1 в пользу Нидерландов дают 9.10, а на ничью 2:2 — 9.40. Вероятность победы Нидерландов со счётом 2:0 выражена коэффициентом 10.0.