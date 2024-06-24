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Англия — Словения: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

Англия — Словения: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024
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25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Англия — Словения. Начало – в 22:00 мск.

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Эксперты считают явными фаворитами подопечных Гарета Саутгейта: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.38. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1380 рублей.

Победа команды Словении оценивается в 9.30. На ничью дают коэффициент 4.90.

Букмекеры сомневаются, что игра Англия — Словения получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.

Если забьют футболисты сборной Англии, сыграет коэффициент 1.09. Гол в исполнении команды Словении доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.99. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 2.24.

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