Букмекеры оценили шансы сборной Англии потерять очки в матче со Словенией

25 июня в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Англия — Словения. Начало – в 22:00 мск.

Эксперты считают явными фаворитами подопечных Гарета Саутгейта: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.38. Это примерно 71% вероятности.

Победа команды Словении оценивается в 10.50 (9%). На ничью дают коэффициент 5.00 (20%).

Букмекеры сомневаются, что игра Англия — Словения получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.

Если забьют футболисты сборной Англии, сыграет коэффициент 1.09. Гол в исполнении команды Словении доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.99. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 2.24.