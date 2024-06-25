Англия — Словения: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Словения.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.89.

Безусловно, игра англичан далека от идеальной. Обладая шикарным подбором талантливых исполнителей в линии нападения, наставник «трёх львов» искусственно ограничивает их потенциал, заставляя Гарри Кейна, Фила Фодена и Букайо Саку больше концентрировать внимание на обороне.

Саутгейт, весьма вероятно, следует по сценарию, который привёл его команду в финал минувшего чемпионата Европы. Напомним, англичане также играли осторожно, можно сказать, от обороны, но практически добились успеха.

В квалификации на Евро-2024 Англия была убедительна в атаке, доминировала и забила за восемь матчей 22 мяча. Получившие относительную свободу Гарри Кейн и Букайо Сака на двоих забили 12 голов и сделали пять результативных передач. Но вот на Евро-2024 о подобной активности в нападении речи нет.

Статистика «трёх львов» просто шокирует. Англия при Гарете Саутгейте — худшая по количеству ударов за матч (девять) среди всех национальных команд на чемпионатах Европы с 1980-го. Вряд ли стоит ожидать изменения в принципах построения игры в 3-м туре.

Словения оба матча на Евро-2024 завершила вничью — с Данией (1:1) и Сербией (1:1). Эти результаты позволяют подопечным Матьяжа Кека претендовать на выход в плей-офф. Помогло добиться успеха кредо тренера — жёсткая схема и чёткое выполнение требований. Словенцы хорошо готовы физически, умело прессингуют и надёжно обороняются. Основная сила сборной в Яне Облаке, который выручает в сложных ситуациях.

Англия на Евро-2024 — это очень закрытая команда, качественно обороняющаяся и обученная нивелировать сильные стороны соперника. По большому счёту Словакия является клоном «трёх львов», уступая в индивидуальном мастерстве. Мы предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.89.