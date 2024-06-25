Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Англия — Словения на Евро-2024

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25 июня в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Англия — Словения. Начало – в 22:00 мск.

Эксперты считают явными фаворитами подопечных Гарета Саутгейта: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.38. Это примерно 71% вероятности.

Победа команды Словении оценивается в 10.50 (9%). На ничью дают коэффициент 5.00 (20%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 2.24.

Самый вероятный исход — 2:0 в пользу сборной Англии (5.40). Победа англичан со счётом 1:0 идёт за 5.70.

На 3:0 в пользу Англии дают 7.80, а на ничью 1:1 — 8:60. Ставки на счёт 2:1 в пользу сборной Англии принимаются за 9.00, а на 4:0 в пользу англичан — за 9.30.