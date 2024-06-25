Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Евро-2024 Нидерланды — Австрия

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Австрия. Начало игры — в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

1. Зарегистрируйся.

2. Авторизуйся в приложении и сделай первую ставку с коэффициентом от 1.70. Букмекер начислит фрибет в размере ставки до 2000 рублей.

Сборная Нидерландов близка к выходу в плей-офф Евро-2024. Для этого ей достаточно сыграть вничью с Австрией. Ранее подопечные Рональда Кумана победили Польшу (2:1) и сыграли вничью с сильно ослабленной травмой Килиана Мбаппе Францией (0:0).

Сборная Австрии ранее уступила Франции (0:1) и победила Польшу (3:1). Она показала, чего стоит в квалификации на Евро-2024, и продолжает укреплять уверенность в собственной состоятельности. Ряд футболистов национальной команды оставляют после себя приятное впечатление.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»