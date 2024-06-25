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Нидерланды – Австрия: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2004

Нидерланды – Австрия: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2004
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Нидерланды – Австрия.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1) за 3.25.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Австрии в поединке с Польшей показала, что она умеет не только обороняться, но и качественно атаковать. Подопечные Ральфа Рангника усилиями Гернота Траунера, Кристофа Баумгартнера и Марко Арнаутовича трижды поразили ворота соперника. И после этой победы занимают в своей группе третье место с тремя очками с приличными шансами на выход в 1/8 финала.

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Сборная Нидерландов возглавляет эту же группу, опережая австрийцев на один балл. После победы над Польшей (2:1) подопечные Рональда Кумана разошлись «по нулям» со сборной Франции. И в теории «оранжевых» устроит в этой игре ещё одна ничья. Но вряд ли Нидерланды будут играть на паритет. Да и статистика матчей с австрийцами у них положительная – три победы в трёх последних поединках. В том числе и на прошлом Евро (2:0).

Вот и сейчас Нидерланды выиграют с разницей в один или два мяча», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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