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Дания — Сербия: прогноз и коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024

Дания — Сербия: прогноз и коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024
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25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Дания — Сербия. Начало игры — в 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «алой гвардии»: поставить на победу сборной Дании можно с коэффициентом 2.26. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2260 рублей.

Победа команды Сербии доступна за 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики считают, что матч Дания — Сербия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.

Если забьют футболисты сборной Дании, сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении команды Сербии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.67.

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