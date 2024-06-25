Букмекеры назвали фаворита матча Дания — Сербия

25 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Дания — Сербия. Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «алой гвардии»: поставить на победу сборной Дании можно с коэффициентом 2.37. Это примерно 45% вероятности.

Победа команды Сербии доступна за 3.30 (29%). Ставки на ничью принимаются за 3.60 (26%).

Аналитики не уверены, что матч Дания — Сербия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93.

Если забьют футболисты сборной Дании, сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении команды Сербии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.67.