Дания — Сербия: приветственный фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Дания — Сербия. Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит 1000 рублей!

Сборная Дании на групповом этапе показывает себя с хорошей стороны. Она досадно потеряла очки со Словенией (1:1) и дала отпор Англии (1:1). Во встрече с «тремя львами» раскрылись лучшие качества «алой гвардии». У неё обнаружились хорошая глубина состава и вариативность.

Сборная Сербии — это совсем другая история. Вот уже несколько лет она уверенно проходит отбор на крупные турниры, но затем с треском проваливается. То ли так на «белых орлов» влияет давление, то ли им не хватает каких-то ментальных качеств.

Сербы в квалификации и в плей-офф — это будто две абсолютно разные команды. Несмотря на огромный опыт и мастерство Душана Тадича и Александра Митровича, Евро-2024 «белые орлы» начали с поражения от Англии (0:1) и чудесного спасения со Словенией (1:1).

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