Англия — Словения: получи фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Англия — Словения. Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит 1000 рублей!

Главный тренер Гарет Саутгейт — одна из самых критикуемых персон на Евро-2024. Главная причина недовольства болельщиков лежит вне результата сборной Англии, которая набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы С. Недовольство вызывает стиль «трёх львов». Он скучный.

Безусловно, игра англичан далека от идеальной. Обладая шикарным подбором талантливых исполнителей в линии нападения, наставник «трёх львов» искусственно ограничивает их потенциал, заставляя Гарри Кейна, Фила Фодена и Букайо Саку больше концентрировать внимание на обороне.

Словения оба матча на Евро-2024 завершила вничью — с Данией (1:1) и Сербией (1:1). Эти результаты позволяют подопечным Матьяжа Кека претендовать на выход в плей-офф. Помогло добиться успеха кредо тренера — жёсткая схема и чёткое выполнение требований. Словенцы хорошо готовы физически, умело прессингуют и надёжно обороняются. Основная сила сборной в Яне Облаке, который выручает в сложных ситуациях.

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