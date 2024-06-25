Дания — Сербия: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Дания — Сербия.

Ставка: победа Дании за 2.26.

Сербы в квалификации и в плей-офф — это будто две абсолютно разные команды. Несмотря на огромный опыт и мастерство Душана Тадича и Александра Митровича, Евро-2024 «белые орлы» начали с поражения от Англии (0:1) и чудесного спасения со Словенией (1:1).

Сравняли счёт во встрече со словенцами подопечные Драгана Стойковича лишь 90+5-й минуте. Забил Лука Йович с передачи Ивана Илича. Совсем не пошла игра у Душана Влаховича. Результативный нападающий «Ювентуса» не может найти свою игру в составе национальной команды.

Есть основания полагать, что на Евро-2024 Влахович так и не покажет свой реальный уровень. Во встрече с Англией получил серьёзную травму выступающий вместе с ним за «Ювентус» Филип Костич. Он больше не сыграет на турнире. Такой же сыгранности, как с 31-летним хавбеком, у нападающего «старой синьоры» нет ни с кем. Поставить на победу Дании в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26.

Сборная Дании набирает обороты. По ходу Евро-2024 она прибавляет, показывая всё более целостный и интересный футбол. Ещё немного – и «алая гвардия» могла бы победить Англию. Если такого серьёзного соперника она смогла заставить играть по своим правилам, то и с испытывающими проблемы сербами не должно возникнуть больших трудностей.

У «белых орлов» важная кадровая потеря и недостаточно крепости в защите. Похоже, на этом их путь на турнире закончится.