«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз на решающий матч финала Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на седьмой матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон».

Ставка: итоговая победа «Эдмонтона» за 1.94.

Уровень воодушевления, который царит у «Ойлерз», сложно передать словами, ведь они стали первыми за 79 лет, кто отыгрался в финальной серии плей-офф со счёта 0-3. Поэтому у команды всё получается на льду: проходят сложные комбинации, великолепно играет спецбригада по нейтрализации большинства, и не только лидеры забрасывают шайбы.

Вот и в минувшей встрече Коннор Макдэвид не набрал ни одного очка по системе «гол+пас», но «Флориде» от этого легче не стало. Уоррен Фёгеле, Зак Хайман и Адам Хенрик оказывались на острие атаки и чётко реализовали свои моменты. А вот у «Пантерз», кроме Александра Баркова, и выделить некого. Разве что Дмитрий Куликов набрал первое очко в этом плей-офф, сделав результативную передачу своему капитану.

«Флорида» выглядит опустошённой. Помимо психологической неуверенности, команда не выдерживает конкуренцию в скорости. Нападение «пантер» беззубо действует в большинстве и в равных составах. В свою очередь, «Эдмонтон» поймал кураж. «Нефтяники» уже герои, которые отыгрались с 0-3 в серии. Предлагаем сделать ставку на победу «Ойлерз» с учётом овертайма за 1.94.

Добавим, что камбэк, который был совершён 79 лет назад, всё равно привёл к поражению команды, которая пошла на подвиг. А вот 82 года назад «Торонто» совершил камбэк с 0-3 и в итоге выиграл серию. У «Эдмонтона» есть шанс повторить это событие.