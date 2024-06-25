Нидерланды — Австрия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Нидерланды – Австрия на Евро-2024.

Ставка: Австрия не проиграет за 1.70.

«Очень любопытная игра пройдёт в Берлине на «Олимпиаштадион». Нидерланды, которые практически обеспечили себе выход из группы, сыграют с австрийцами. И вот здесь борьба за чистое второе место, за полноценный, 100-процентный выход. Ну, с четырьмя очками Нидерланды точно выйдут с третьего места, если проиграют Австрии. Ну и для Австрии тоже ничья, в принципе, будет хорошим результатом, и они точно пройдут дальше. Если проиграют, то могут быть варианты. С тремя очками можно будет ещё, наверное, подумать – выйдут или не выйдут.

Но Австрия показала очень хороший футбол, как и, в принципе, Нидерланды показали в игре со сборной Франции. Надёжная оборона, хорошие, быстрые контратаки. Здесь жду тоже футбол интересный.

Как тренер, мне кажется, Рангник, конечно, переигрывает Нидерланды и Рональда Кумана. Другой вопрос, хватит ли Австрии на три игры подряд вот такого энергозатратного футбола. И с французами, и с поляками Австрия играла очень лихо, здорово бежала, здорово прессинговала. Хватит ли этих сил на третью встречу? Но здесь и ничья Австрию в целом устроит, да и Нидерланды тоже устроит. У них будет пять очков, ни одного поражения в группе. Это будет очень хорошо.

Можно рассмотреть просто полноценный вариант ничейного результата в этой встрече за очень хороший коэффициент 3.35, но я бы взял вариант «Австрия не проиграет» за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».