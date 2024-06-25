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Нидерланды — Австрия: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата Европы по футболу

Нидерланды — Австрия: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата Европы по футболу
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Австрия.

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Последний матч в группе. У команд четыре и три очка соответственно, и каждая из них имеет шансы выйти с первого места. Обе сборные будут играть на победу. Австрийцы проиграли со счётом 0:1 Франции, но имели моменты забить и в целом играли неплохо и уверенно обыграли поляков. Хотя первый тайм был равным, но у австрийцев есть ресурс добавлять. Команда очень дисциплинированная и атакующая, но в двух матчах пропускала, помните это. Моменты у своих ворот допускает.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нидерланды имеют атакующий потенциал, чуть ли не самый лучший на турнире — Гакпо, Симонс, Депай и Фримпонг. Так что здесь команда будет точно играть в атаку, голландцы по-другому не умеют. Польше забили два, могли ещё больше, Франции забили, но гол отменили, да и в целом моменты ещё были. Добавьте, что командам нужна победа, и вы получите игру на встречных курсах, с моментами и мотивацией. Так что мой прогноз — обе забьют», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

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