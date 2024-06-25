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Нидерланды — Австрия: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа Евро-2024

Нидерланды — Австрия: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа Евро-2024
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Австрия.

Ставка: ничья за 3.16.

«Пока Нидерланды меня не очень впечатляют. Голландская команда располагается на первом месте в группе, но в матче с Францией соперник вполне мог забивать и моменты были, но надо признать, что голландцы неплохо сыграли в обороне.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Однако средняя линия у Нидерландов прилично проседает. Австрия выделяется своей системностью, поставленной игрой. Много и хорошо играет в прессинге, перемещается, есть компактность в линии. Австрия хорошо обороняется. В атаке всё чуть хуже, но есть игроки, которые за счёт индивидуального мастерства могут забивать голы.

Глобально команды устраивает и ничья, причём я думаю, что матч так и закончится. По своему уровню команды примерно одинаковые. Я жду тут 0:0 или 1:1. Думаю, что будет много борьбы, фолов и жёлтых карточек.
Мой прогноз — это ничья. Команды будут играть сухо и осторожно, с минимумом риска», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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