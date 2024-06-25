Нидерланды — Австрия: ставка Александра Мостового на игру группы D Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Нидерланды — Австрия.

Ставка: ничья за 3.25.

«Нидерланды и Австрия сойдутся в заключительном туре группового раунда чемпионата Европы. Интереснейшая интрига в группе. Австрийцы показали хороший футбол в первых матчах. Я думаю, они вполне способны отобрать очки у голландцев.

Нидерланды пока особо каких-то успехов на этом Евро не показали. Был у них шанс в матче с Польшей в 1-м туре. Но там не так ярко сыграла команда, больше тяготела к владению мячом. Могла их встреча и ничьей легко завершиться, а так — 2:1. После этого последовало настоящее испытание для «летучего голландца» — игра с Францией. Но там обе команды осторожничали. Результативной игры мы не увидели — 0:0.

Австрия же как раз приятно удивила. Точнее, если знать, как команда играла последние полтора года, то особого удивления не было. Сборная подтвердила свой уровень в первых двух турах. Показательной была встреча с Францией, в которой австрийцы пусть и проиграли, но сделали это с высоко поднятой головой, могли отобрать очки у фаворита. Далее как раз и случилась уверенная победа коллектива в матче с Польшей — 3:1.

Я тут жду равной игры. Ничья, в принципе, устроит оба коллектива — никто из них не находится в критической ситуации. Конечно, если смотреть на статус, то Нидерланды хотели бы финишировать первыми. Но я думаю, они осторожно сыграют с Австрией, которая может наказать за ошибки», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».