Нидерланды — Австрия: прогноз Семёна Зигаева на матч Евро-2024 в Берлине

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Австрия.

Ставка: ничья за 3.19.

«Матч двух команд с хорошими шансами на выход из группы. Нидерланды — лидер квартета, четыре очка после двух туров — не идеальный результат, но команды с таким очковым запасом наверняка продолжат выступление в плей-офф. 1-й тур закончился минимальной победой коллектива Рональда Кумана, победа пришла в самом конце, Вегорст реализовал свою возможность и добыл три очка. Игра с Францией получилась ещё сложнее.

Взаимоопасные атаки и масса нереализованных моментов. Ничья, скорее всего — справедливый результат. Австрия сделала выводы после поражения от Франции и во 2-м туре сыграла значительно агрессивнее. Польша оказалась совсем не готова к такому стартовому натиску и быстро пропустила. Ответный гол не смутил команду Рангника, и во втором тайме австрийцы бросились в атаку. результатом стали два забитых мяча. Первый на счету Кристофа Баумгартнера, второй с пенальти забил Марко Арнаутович.

Австрии для прохода трёх очков может не хватить, поэтому просто необходимо попробовать зацепиться за приемлемый для себя результат. Ничья — результат, который наверняка устроит всех. Нидерланды тогда точно пройдут в плей-офф с первых двух мест, а австрийцы не войдут в список худших сборных с третьего места. Ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».