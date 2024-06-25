Нидерланды — Австрия: прогноз Виктора Гусева на матч Евро-2024 25 июня

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Австрия.

Ставка: ничья за 3.19.

«Нидерланды, которые изначально включались специалистами в группу сильнейших, но всё же не в первую её часть, начали с непростой волевой победы над поляками, которую получилось добыть в самом конце встречи. А комфортная, хотя и скучная, нулевая ничья с французами, в которой голландцы полностью отдали инициативу, обеспечила «оранжевым» спокойную жизнь в группе. Теперь от исхода встречи с австрийцами зависит только имя соперника по 1/8 финала.

Сами австрийцы у Польши выиграли более уверенно, но вот до того Франции уступили, отправив единственный мяч в свои ворота. У Австрии с Забитцером, Лаймером, Баумгартнером и Арнаутовичем — весомый атакующий потенциал. Так что, если австрийцы захотят со всей серьёзностью идти вперёд, даже традиционно надёжной защите Нидерландов придётся непросто. К тому же в игре с Францией ван Дейк и компания сыграли небезошибочно, а тем же полякам дали забить со «второго этажа» даже в отсутствие там Левандовского.

Вряд ли стоит исходить из того, что в этой группе Франция, которой осталась игра с уже потерявшими все шансы поляками, не победит и упустит первое место. Хотя не факт, что по турнирным раскладам оно выведет «трёхцветных» на менее сильного соперника, чем итоговая вторая позиция. Но тут не угадаешь. Так что в берлинском матче пойдёт речь о втором и, пусть даже нежелательном, но проходном, третьем месте. При этом Австрии с тремя очками и нынешней плюсовой разницей мячей получить путёвку в плей-офф может помешать лишь разгромное поражение. А это вряд ли произойдёт.

Предыдущие матчи показали, что у команды, даже лишившейся своего лидера Алаба, есть не просто надёжные защитники, но и их широкий выбор. А уж ничья команду Рангника тем более устроит. Австрийцы не побеждали Нидерланды уже 40 лет. А из последних шести матчей уступили во всех. Для выигрыша через максимальное напряжение всех сил сейчас должен был бы быть какой-то особый стимул. Но есть ли он, если исходить из относительно спокойной турнирной ситуации и для сборной Австрии тоже? Разве что стремление занять второе место в группе — с кавалерийской атакой и прикрытыми турнирными тылами в виде нефатальности некрупного проигрыша. Ничья», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».