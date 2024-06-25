Франция – Польша: прогноз Константина Генича на игру Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Франция – Польша на Евро-2024.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.80.

«В Дортмунде сыграют сборные Франции и Польши. Польша стала первой командой, которая потеряла все возможные шансы на продолжение борьбы на чемпионате Европы. Поляки хоть и неплохо смотрелись что с Нидерландами, что с австрийцами, но проиграли оба матча.

А Франция играет пока с заметным запасом. Это было видно и по первой встрече с австрийцами, это было видно и по игре с Нидерландами, где сыграли впервые на чемпионате Европы 0:0. Ну, если бы Гризманн был не таким расточительным, чуть более хладнокровно подходил к реализации моментов, то все было бы замечательно. В отличной форме Канте.

Понятно, что, возможно, какие-то изменения сделает в составе Дидье Дешам, но Франции, как мне кажется, по статусу важно занять 1-е место в группе. Для этого французам надо обыгрывать поляков, и желательно это делать как можно с большей разницей забитых мячей. Не сказать, что Польша — команда очень молодая, поэтому в скорости французам будет проигрывать. Ну и плюс третий матч за такой короткий срок практически одним и тем же составом… Могут быть вопросы.

Франция выиграет и, мне кажется, выиграет достаточно убедительно, минимум с разницей в два мяча. Мой прогноз – победа Франции с форой (-1,5) за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».